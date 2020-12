Wizama signe un partenariat avec un géant du jeu de société pour développer de nouveaux jeux

Il y a un peu plus d'un an maintenant, Wizama remportait le premier prix UX Design pour sa console de jeu hybride Square One. Aujourd'hui, la société annonce un partenariat avec le très célèbre éditeur de jeux de société : Ravensburger.

Le but de cette collaboration est évidemment de porter certains des jeux édités par Ravensburger sur la plateforme Square One de Wizama. Et les premiers titres prévus sont particulièrement emblématiques : il s'agit de Labyrinthe et de Ramsès.