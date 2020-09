Ori and the Will of the Wisps est disponible sur Switch

La bonne nouvelle, c'est que Ori and the Will of the Wisps est disponible immédiatement sur l'eShop. Il est facturé à hauteur de 29,99€ et un espace libre de 4,3 Go est nécessaire pour accueillir le jeu sur la console. Sinon, il faut s'attendre au même contenu que la version Xbox One. Aucune nouveauté n'est à l'ordre du jour.