GreedFall prépare à la fois sa sortie PS5 / Xbox Series X et sa première extension

Aventure, action et nombreux dialogues ont visiblement convaincu les joueurs. Avant même de souffler sa première bougie, GreedFall avait atteint le seuil du million d'exemplaires et on imagine que le succès s'est poursuivi. Spiders, Nacon et Focus Home Interactive entendent d'ailleurs profiter de la sortie des consoles de nouvelle génération pour convaincre encore davantage de joueurs.

Alors que Spiders travaille maintenant avec Nacon - sur le projet Steelrising - un accord a été conclu avec Focus Home Interactive afin que GreedFall puisse débouler sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Hélas, nous n'avons aucune précision sur les améliorations que l'on peut attendre de ces nouvelles versions. Pas plus d'informations d'ailleurs sur la date de sortie envisagée par le studio.

En revanche, Spiders en profite pour annoncer que des contenus additionnels et une « expansion » (sic) sont prévus. De quoi, sans doute, prolonger les aventures du jeune De Sardet et faire rêver encore un peu plus les amateurs.