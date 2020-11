Rockstar confirme que GTA V et Red Dead Redemption 2 seront compatibles Xbox Series X et PS5

Rockstar confirme donc que GTA V et Red Dead Redemption 2 seront jouables sur les consoles next-gen grâce à la rétrocompatibilité. Et les joueurs pourront reprendre là où ils se sont arrêtés, via le transfert de fichiers de sauvegarde.

En bonus, les membres de PS Plus continueront à gagner 1 000 000 de dollars GTA les mois où ils joueront à la version PS4 de GTA Online, jusqu'au lancement de la nouvelle version du jeu sur PS5 en 2021.

Le studio annonce que ces deux titres ne seront pas les seuls à bénéficier de la rétrocompatibilité. En effet, tous les jeux disponibles sur Xbox One, notamment ceux sortis sur Xbox et Xbox 360, seront jouables sur les Xbox Series X et S. De même pour les jeux PS2 disponibles sur la PS4 à partir du PlayStation Store.