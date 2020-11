Awesome Games Done Quick partage son programme 2021 - Hades et Sekiro seront au menu

Du 3 au 10 janvier 2021, plus de 170 jeux se feront ainsi maltraiter en direct sur Twitch par des speedrunners chevronnés, et ce afin de récolter des dons et contribuer à la lutte contre le cancer. À l'instar des Summer Games Done Quick de 2020, l'événement se déroulera exclusivement en ligne afin de respecter les règles sanitaires instaurées pour endiguer la pandémie de coronavirus.

En tête de liste de cette édition hivernale du Games Done Quick, nous retrouvons notamment Hades, l'excellent rogue-lite de Supergiant Games récemment testé dans nos colonnes, Sekiro: Shadows Die Twice, de From Software et Divinity Original Sin 2 Definitive Edition du joyeux studio belge Larian.

On y retrouvera également des runs insolites, par exemple avec Celeste, le jeu de plateformes indépendant de Matt Makes Games… joué sur un tapis de danse.

Super Mario Bros. 35, le « Platform Royale » de Nintendo, disponible seulement jusqu'au 31 mars 2021, aura également droit à une tribune spéciale.

La liste complète des runs proposées durant ce marathon d'une semaine est consultable directement dans la source ci-dessous.