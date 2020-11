Beyond Good & Evil 2 : selon Yves Guillemot, le développement avance bien

Après un nouvellement sorti Watch Dogs : Legion en demi-teinte, l'annonce des reports de Far Cry 6 et Rainbow Six: Quarantine, Yves Guillemot a tenu à rassurer les fans quant au très longuement attendu Beyond Good & Evil 2.

Sans trop partager de détails, le président d'Ubisoft s'est fendu d'une déclaration autour de la franchise Beyond Good & Evil et de son second opus. Celle-ci fera également l'objet d'un film Netflix, annoncé en juillet dernier et dirigé par Rob Letterman, à qui l'on doit notamment Détective Pikachu.

« Le jeu progresse bien. Le monde est vraiment fantastique et, comme vous pouvez le constater, Netflix a également décidé de s'investir dans cet univers et d'en faire un film. Il y a donc beaucoup de progrès au sein de l'équipe et le développement se porte bien. »

Aucune date de sortie à signaler, ni sur quelles plateformes, mais l'espoir demeure quant à une arrivée de Beyond Good & Evil 2 courant 2021.