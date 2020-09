Le jeu next-gen Kena: Bridge of Spirits repousse sa sortie au premier trimestre 2021

En cause : la pandémie mondiale, bien entendu, qui force les équipes de développement à bouleverser leurs habitudes et complexifie sensiblement leur travail ; a fortiori à l’approche de la sortie du jeu.

Aussi, afin de rendre la copie la plus propre possible et pour préserver la santé de ses développeurs, Ember Labs annonce retarder la sortie de Kena: Bridge of Spirits au premier trimestre 2021, sans plus de précision.