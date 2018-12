DJI et Skypixel lancent la 4e édition de leur concours de photos et vidéos aériennes

120 000 dollars de produits à gagner

Le duoetremettent le couvert. La quatrième édition de leur concours dédié aux meilleures photos et vidéos aériennes a été lancée le mardi 18 décembre 2018 . Les professionnels et amateurs auront le droit de soumettre leurs travaux jusqu'au 18 février 2019, avant que le grand vainqueur ne soit dévoilé le 20 mars. Une exposition en ligne mettra ensuite en exergue les différentes œuvres récompensées.La catégorie vidéo se décompose en cinq thèmes : nature, ville, sport, voyage et créativité. La catégorie photo, elle, se décline en quatre thèmes : nature, architecture, amusement et sport.Pas moins de 120 000 dollars de matériels récompenseront les futurs vainqueurs, qui repartiront peut-être avec une caméra Hasselblad X1D-50c, un drone DJI Mavic 2 Pro ou encore une Osmo Pocket, la mini caméra avec stabilisateur récemment présentée par DJI