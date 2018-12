🎄 Jeu concours : tentez de remporter une hotte de Noël de Clubic

Le plein de High Tech pour Noël ?

Comment tenter votre chance ?

Les trois hottes ont des dotations variées fournies par nos partenaires et qui devraient ravir nos lecteurs.On retrouvera notammentavec les cadeaux suivants pour une valeur de 906 euros : un smartphone Motorola G6, un casque AUKEY, un clavier gaming MSI, une enceinte connectée LG WK7, un livre biographie de Mark Zuckerberg, une licence d'un an à NordVPN, un livre autour de la Science et un boitier domotique Bitdefender Box.est composée quant à elle des cadeaux pour une valeur de 652 euros : un smartphone Motorola G6, une enceinte Crazy Baby Mars, un livre biographie de Mark Zuckerberg, une licence d'1 an à NordVPN, un livre autour de la Science et une licence Bitdefender Total Security.Enfinde 254 euros de valeur de cadeaux : un dock câble management XMoov, un livre biographie de Mark Zuckerberg, une licence d'un an à NordVPN, un livre autour de la Science et une licence Bitdefender Total Security.Voilà quelques cadeaux qui plairont à tous les coups ! On remercie notamment nos partenaires MSI pour le clavier pour gamers, Bitdefender pour ses licences BitDefender Total Security pour sécuriser votre ordinateur, et NordVPN qui offre à nos lecteurs l'opportunité de remporter des licences d'une durée d'un an à son VPN.Pour participer au jeu concours de Noël de Clubic, il vous suffira de répondre aux 4 questions sur l'année 2018 et de renseigner votre adresse email (que nous récoltons uniquement afin de contacter les gagnants tirés au sort, les autres adresses seront effacées à l'issu du jeu).Si vous avez des difficultés à afficher le formulaire, vous pouvez y accéder par ce lien Pour accéder au règlement du jeu concours, cliquez sur le lien ici Bonne chance à tous et joyeuses fêtes de fin d'année !