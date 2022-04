Streaming et cinéma : les plateformes peuvent-elles tuer les salles ?

Godzilla vs. Kong, Matrix Resurrections, Suicide Squad ou encore Dune ont donc été lancés sur le service de streaming comme des produits d’appel et on aurait pu penser que cette solution était la meilleure pour contenter tout le monde. Cette expérience n’aura néanmoins pas été des plus fructueuses. En effet, les analystes estiment qu’HBO Max n’a engrangé que cinq malheureux millions d’utilisateurs supplémentaires, malgré les œuvres et les marques populaires proposées aux abonnés. Pire encore, les films étaient disponibles sur les plateformes de téléchargement illégal à la minute même de leur mise en ligne, dans une qualité jusqu’à la 4K et parfois même avec tous les sous-titres.

Excepté Dune, qui a rencontré un joli succès en salles grâce à une sortie américaine décalée de quelques semaines pour laisser le temps au film de remplir les cinémas du monde entier, tous les films Warner Bros ont été des fours au box-office US et international. Et le studio ne peut même pas s’abriter derrière la pandémie pour justifier ces scores pathétiques. Il a d'ailleurs abandonné cette stratégie pour revenir à une sortie en streaming 45 jours après une exclusivité en salles : une décision à succès comme le prouve The Batman qui vient de dépasser les 672 millions de dollars de recettes après un petit mois à l'affiche.