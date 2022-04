Critique Infiniti : l'espace d'une mini-série, Canal+ vise le cosmos

Pour les plus cartésiens (comme votre serviteur), pas de panique : non seulement la mini-série apporte dans son dernier épisode de nombreuses réponses aux questions posées et fait un réel effort de réalisme physique, mais en plus la part ésotérique du show demeure relativement légère et digeste. Avec son format court sans suite de prévue (normalement), la série évite d'aller trop loin dans la complexité et ainsi de perdre des personnes en route, tout en mettant en avant avec tact un peuple, une culture et des croyances méconnues.