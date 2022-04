Critique | Quantika : sur Gemma, la physique quantique est reine

Nous ne vous le cachons pas : vous allez vivre un sacré contact du troisième type à la fin de Vestiges, le premier tome de Quantika. Un échange que toutes les théories de Planck, Bose-Einstein et autres, disséminées dans le bouquin seront incapables d’expliquer, ni même d’effleurer. La fin de ce premier livre valait d’ailleurs toute cette attente - parfois un peu longue - et nous a mis largement en haleine pour commencer le second tome.

Est-ce qu’on vous recommande la lecture de Quantika ? Oui, du moins si vous êtes du genre patient, très patient. Très bien écrit, le livre de Laurence Sunher accuse pas mal de longueurs, qui se justifient par son orientation hard science et thriller. Il y a peu d’action, l’auteure préférant se concentrer sur l’ambiance amenée par l'exploration de la planète et de ses personnages. À cet égard, on ne peut qu’applaudir sa prestation : Vestiges nous met vraiment dans les bottes d’explorateurs du futur découvrant des mystères qui les dépassent. Les fans d’aventures plus musclées ou moins conventionnelles se tourneront toutefois vers d’autres pages.

Bonne nouvelle pour les amateurs et amatrices du genre : une suite nommée Ziusudra a été publiée après l'intégrale et sera l'objet d'une critique sur Clubic… L'occasion d'en découvrir davantage sur les Bâtisseurs et leurs secrets !