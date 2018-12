Disney dévoile deux attractions de Star Wars: Galaxy’s Edge

Ouverture courant 2019 aux États-Unis

Deux attractions immersives et spectaculaires

Nommé, ce "land" inédit ouvrira ses portes à Disneyland en Californie dès l'été 2019. Il débarquera ensuite à Walt Disney World en Floride à l'automne. Les visiteurs pourront bien évidemment y tester de nouvelles attractions inspirées de l'univers créé par George Lucas. Afin d'offrir un petit cadeau à ses fans pour noël, la compagnie leur a offert un premier aperçu de deux activités qui seront accessibles dans cette zone.Sur Twitter , Disney Parks a présenté(ou "Le Faucon Millenium : La course des contrebandiers" en français) et(ou "L'avènement de la Résistance"). Cette dernière placera le visiteur dans la peau d'une nouvelle recrue de la résistance et l'épopée se conclura par un affrontement face au redoutable Kylo Ren. Pour ce qui est de l'autre attraction dévoilée, elle placera la personne aux commandes du célèbre vaisseau spatiale. Chaque visiteur aura un rôle, qu'il s'agisse de piloter l'engin ou bien de se servir des canons pour se défendre.La vidéo publiée par Disney offre un petit aperçu des attractions, tout en revenant sur leur conception. Elle se termine par un beau panorama de la zone. Les "guests" (mot servant à désigner les visiteurs des parcs) pourront vagabonder à travers des décors inspirés de la planète. Bien évidemment, d'autres attractions et activités seront dévoilées au fil des mois.