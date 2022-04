Critique | We Live : périlleux voyage en pleine fin du monde

Dans We Live, nous suivons Tala, jeune fille courageuse à la chevelure blonde et son petit frère Hototo à qui elle a donné le bracelet qu’elle a trouvé. Les deux jeunes héros ont rejoint un groupe de survivants qui s’est donné pour but d’entreprendre le périlleux voyage jusqu’au point de ralliement, à travers des terres hostiles, contaminées et peuplées de monstres.

Le talent d'écriture de Roy Miranda, réhaussé par les dessins de son frère, Inaki, se ressent dès les premières pages, alors qu'on s'attache tout de suite à Tala et Hototo. Elle, est impressionnante de sang-froid, d'abnégation et de maturité. Lui est carrément adorable, avec son costume de super-héros et son casque en plastique à oreilles de chat. On a envie de les voir réussir, on a peur pour leur vie… et il y a de quoi.