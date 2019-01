Onyx dévoile ses nouvelles liseuses à stylet Nova Pro et Note Pro au CES 2019

© Onyx

Deux nouvelles liseuses Onyx avec stylet Wacom

Des caractéristiques haut de gamme

Des produits séduisants à des prix (assurément) élevés

C'est le cas d', marque chinoise au catalogue déjà bien fourni dans le domaine de la lecture numérique. Tout comme Remarkable et Sony, cette société vise un public bien particulier, à savoiret de dessin/prise de note. Un secteur qui semble porteur si on en croit la présentation au CES 2019 des liseusesetDans le monde des liseuses, on trouve deux tendances. D'un côté, les liseuses avec un OS propriétaire comme chez Amazon, Kobo ou TEA . D'un autre côté, on trouve les constructeurs qui font le pari d'Android. Eh oui, l'OS pour smartphone de Google se retrouve aussi sur les machines de lecture numérique !en fait d'ailleurs un argument de vente majeur : toutes ses machines proposent, afin de télécharger les applications préférées des utilisateurs. On peut ainsi réunir en une seule machine ses bibliothèques Kindle, Kobo, Decitre et compagnie. Une ouverture à l'opposé de ce qu'on trouve chez Amazon.Mais ce n'est pas tout. La marque chinoise s'est aussi étendue sur, loin des liseuses de 6" et 8" habituellement répandue sur le marché grand public. Ici, on vise carrément du 10,3" ! Une taille énorme pour la lecture de romans, mais qui prend tout son sens pour, des bandes dessinées ou même des mangas.Ajoutez à ça une fonctionnalité peu répandue, à savoir l'utilisation d'unpour prendre des notes ou dessiner directement à même l'écran E-Ink. Un usage d'ordinaire dévolu aux tablettes comme la Galaxy Tab S4 ou aux hybrides de type Surface Pro.Jusque-là, rien de nouveau pour Onyx, qui proposait ces caractéristiques sur ses Note, Note Plus et Max 2. Mais le CES aura été l'occasion de, gommant les défauts des précédentes générations de 2018.Lesetapportent ainsi un éclairage frontal, absent des précédentes productions de la marque. Ce dernier se veut adaptatif selon l'heure de la journée, ajustant non seulement la luminosité, mais aussi la colorimétrie pour ne pas fatiguer les yeux la nuit.D'un point de vue performances, la Nova Pro reprend le mêmeque la Note de 2018, avec 2 Go de RAM et Android 6.0, mais adopte une dalle de 7,8". Quant à la Note Pro, elle conserve l'écran de 10,3" en verre de la Note Plus, mais augmente le stockage à 64 Go et passe à 4 Go de RAM. Elle devient ainsià venir. Une bonne nouvelle, sachant que la Note Plus est déjà une vraie bête de course !Onyx n'a pas dévoilé ses prix, mais on se doute qu'ils seront élevés, sachant que les Note et Note Plussur Amazon.Les Nova n'étant pas commercialisées dans nos contrées, on ne peut qu'espérer une apparition prochaine. Ces nouveaux modèles de liseuses ont de gros atouts pour séduire les amateurs de dessin numérique, il faudra cependant attendre quelques mois avant de pouvoir en profiter sous nos latitudes. La commercialisation est en effet prévue dansen Chine.