Nolim, c'est fini : Carrefour ferme son service de livres numériques

Dans son message d'interruption de service, Carrefour propose aux clientsde migrer leurs comptes sur le BookeenStore. Ceci va permettre aux utilisateurs de garder leur bibliothèque mais aussi d'acheter de nouveaux livres. Il faut dire que Bookeen était partenaire du projet Nolim et avait aidé Carrefour à créer l'Et si cette clôture s'est faite silencieusement, c'est surtout que cette décision est actée depuis janvier 2018. Alexandre Bompart, PDG de Carrefour, expliquait alors vouloir rationaliser les projets en supprimant ceux qui ne répondaient pas à des besoins des clients. Parmi les 500 projets abandonnés, on retrouve donc la liseuse Nolim, mais aussi la plateforme d'achat de livres numériques du même nom.