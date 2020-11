Xbox Series X | S : The Medium repoussé au mois de janvier

Attendu pour cette fin d'année 2020, The Medium a pris du retard. Ainsi, via un communiqué publié sur Twitter, Bloober Team (Layers of Fear, Observer, Blair Witch) a confirmé que son titre ne sortira finalement que le 28 janvier 2021 sur Xbox Series X | S et PC (Steam). Le studio polonais déclare avoir pris cette décision par rapport à la situation sanitaire liée au Covid-19 en Pologne.