La manette Xbox One sans fil avec un câble pour PC à moins de 40€

20 euros de réduction sur la manette sans fil Xbox chez Amazon

Compatible avec PC, tablettes, et téléphones

Prenons donc la direction d'Amazon qui propose une belle remise à ses clients sur un produit de l'univers des jeux vidéo.La manette sans fil Xbox One disponible dans un coloris noir et fournie avec un câble pour PC (longueur 2,74 mètres) est au tarif promotionnel de 39,99 euros ; soit 20 euros de réduction immédiate par rapport à son prix de vente conseillé.Pour information, pour tout achat de la manette sans fil, il est possible de bénéficier de 40% de réduction sur le Game Pass et de 40% de remise sur sur le Xbox Live.Concernant la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison rapide à domicile.La manette sans fil Xbox One, qui dispose d'un design épuré et de poignées antidérapantes, propose une connexion sans fil Bluetooth permettant aux joueurs d'enrichir encore plus leur expérience de jeu.L'accessoire assure une compatibilité avec les PC (tournant sous Windows 7 Professional x64 à Windows 10 Education), les tablettes et aussi les smartphones.Enfin, côté dimensions et poids, la manette sans fil mesure 15,3 x 10,2 x 6,1 cm et a un poids de 280 grammes.