Les joueurs Xbox One pourront bientôt éjecter un disque depuis le menu de la console

Simple comme bonjour

Source : VG247

En plein de cœur de la course à la puissance et aux rachats de studios aux quatre coins du monde, les constructeurs oublient parfois des éléments essentiels pour leurs machines. C'est ce qui semble être arrivé à Microsoft. En effet, la multinationale américaine permettra très bientôt à ses joueurs Xbox One d'éjecter un disque sans avoir à passer par le bouton placé sur la façade de la console.Demandée par les utilisateurs de la Xbox One depuis plusieurs années, la fonctionnalité permettant d'expulser un disque depuis le menu principal de la machine arrive enfin ! Les adhérents au programme Insider peuvent l'utiliser dès à présent et elle devrait ensuite être rapidement déployée à grande échelle.Ainsi, pour éjecter un Blu-ray, nous pourrons appuyer sur le bouton X de la manette une fois le curseur placé sur le média concerné. Cette fonctionnalité est présente sur PS4 depuis un bon bout de temps et Microsoft n'a pourtant jamais jugé bon de la mettre à disposition de sa communauté... jusqu'à présent. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire.