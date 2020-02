Kingdom Hearts III, Yakuza 0 et Ninja Gaiden 2 (très) bientôt dans le Xbox Game Pass !

Du lourd pour le Xbox Game Pass à la fin du mois

Depuis le début de l'été 2017, les joueurs Xbox One peuvent profiter du service Xbox Game Pass , qui permet d'accéder en illimité à un catalogue de jeux issus des trois générations de Xbox. En février, ce dernier va accueillir un RPG signé Square-Enix, mais aussi un excellent jeu d'action de la Team Ninja, lancé en 2008 sur Xbox 360.En effet, à compter du 25 février, il sera possible de télécharger un certain, le célèbre RPG signé Square-Enix et Disney, qui bénéficiera bien sûr d'une optimisation chez les détenteurs de Xbox One X . Un peu plus tôt, le 20 février, c'est(Xbox 360) qui sera proposé aux abonnés Xbox Game Pass.Et ce n'est pas tout, puisque le 25 février, les utilisateurs pourront également télécharger, et. Enfin, le jour suivant (le 26 février donc), c'est un certainqui fera son entrée au catalogue. De quoi terminer le mois de février en beauté.