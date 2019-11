Ça y est, vous pouvez allègrement dépenser 179,99 € pour la nouvelle manette Xbox Elite Series 2

Une manette pour « jouer comme un pro » ?

Par son côté personnalisable, la nouvelle manette sans fil Xbox Elite Series 2 «», selon Microsoft. Annoncée lors du dernier E3 , elle permet en outre de sauvegarder jusqu'à trois profils personnalisés, offrant la possibilité de passer d'un profil à l'autre à la volée avec le bouton dédié.Microsoft promet une autonomie de 40 heures, grâce à la batterie rechargeable intégrée, et la manette est compatible Xbox One et Windows 10.Le pack contient également un étui de rangement, la station de chargement, le câble USB Type-C, ainsi que les divers boutons, palettes et autres accessoires.Evidemment, le côté « Elite » de cette nouvelle manette a un prix, et il faudra donc accepter de débourser pas moins de 179,99 euros pour recevoir la Xbox Elite Series 2.