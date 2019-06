Phil Spencer l'assure : Microsoft n'a pas présenté tous ses gros jeux durant l'E3

12 exclusivités à venir en 2020 d'après Phil Spencer

Des délais peut-être trop longs

Source : WCCFTech

Interrogé par, Phil Spencer, patron de la division Xbox, a tenu a rassurer : Microsoft n'a pas abattu toutes ses cartes durant l'E3. Autant dire que nous ne sommes pas étonnés.Promis juré,nous réserve de belles choses pour l'avenir. Dans le cadre d'un entretien avec le site spécialisés'est exprimé au sujet desdans le monde. D'après lui, 12 exclusivités seront délivrées l'année prochaine. Une annonce qui prend tout son sens lorsque reviennent en tête les nombreuses acquisitions de Microsoft ces derniers mois. En effet,ou encore(notamment), tous rachetés par Microsoft, doivent encore faire parler la poudre.», a expliqué Phil Spencer. Pour le reste, l'intéressé assure que les studios acquis pars'attachent à délivrer des jeux de qualité... ce qui tend à justifier, selon lui, les délais observés.», a-t-il par ailleurs ajouté.Reste à savoir si la messe n'a pas déjà été dite pour la génération de Xbox actuelle. Depuis le lancement de la Xbox One, en 2013,. Un manque qui n'est toujours pas comblé... et qui ne le sera vraisemblablement que d'ici une à deux années - au mieux.D'ici là le marché aura entamé pour de bon son virage vers la prochaine (et potentiellement dernière) génération de console de salon. La Xbox One et son catalogue dégarni en matière d'exclusivités sera alors en passe de