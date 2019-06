Il est possible de profiter du Xbox Game Pass Ultimate pour trois fois rien

© Microsoft

S'offrir jusqu'à trois ans de Game Pass pour le prix d'un abonnement Xbox Live

Grâce à mon abonnement Xbox Live préexistant, je ne paierai mon Game Pass qu'à partir du mois de mars 2020

Comment profiter de l'offre ?

Source : GameSpot

Trois ans depour 1€, ça vous tente ? Si ce montant n'est pas tout à fait exact, et qu'il faudra vous abonner àpour pouvoir profiter de l'offre, dans tous les cas, à plein tarif, vous vous en sortirez pourÀ l', Microsoft a annoncé le. Une formule tout-en-un, qui comprend un, leet leactuellement en bêta.Pour fêter l'arrivée de sa nouvelle formule,. Une belle affaire, qui n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg.Si vous êtes déjà abonnés auou au, il vous sera proposé devers le. Ce faisant, votre « mois à 1€ » couvriraPrenons mon cas en exemple. En mars dernier, j'ai souscrit àsur ma Xbox One. Mon abonnement court donc jusqu'en février 2020. En mettant à niveau mon abonnement vers le Xbox Game Pass Ultimate, je constateJe peux donc profiter deQue vous soyez ou non déjà adhérents au Xbox Live Gold, vous devez vous rendre sur votre compte Microsoft et cliquer sur « Services et abonnements ».D'ici, vous pourrez soit acheter un abonnement, soit étendre votre période actuelle d'abonnement. Notez que vous pouvez vous offrir jusqu'à trois ans de Xbox Live Gold (au tarif habituel de 180€, ou beaucoup moins en profitant des offres promotionnelles régulières).Une fois que votre abonnement correspond à la durée souhaitée, visitez la page du Xbox Game Pass Ultimate pour souscrire à l'offre d'un mois à 1€.La transaction maintenant effectuée, rendez-vous une nouvelle fois sur votre compte Microsoft, et constatez que votre prochaine facturation aura lieu à échéance de votre précédent abonnement.