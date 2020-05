Microsoft déploie une application de contrôle parental pour la Xbox, sur iOS et Android

Microsoft lance aujourd'hui son application Xbox Family Settings, sur iOS et Android.

La Xbox One permet déjà de paramétrer de nombreuses options concernant le contrôle parental, mais le tout peut désormais se faire à distance, via une application mobile.

Avec Xbox Family Settings, les parents vont pouvoir garder un œil avisé sur les pratiques de jeu de leurs chers et innocents enfants, directement depuis un smartphone .

L'application permet notamment de limiter le temps de jeu en fonction des jours de la semaine. On peut filtrer les jeux en fonction de la classification PEGI, mais aussi bloquer (ou non) toute communication et interaction avec les autres joueurs.

Enfin, Xbox Family Settings permet aux parents de recevoir un rapport d'activité, quotidien et hebdomadaire, pour connaître précisément les pratiques vidéoludiques de leurs enfant.