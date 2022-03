Meta introduit des outils de contrôle parental sur ses casques VR Oculus

Dès le mois de mai, Oculus va automatiquement bloquer le téléchargement des contenus +13 via le Quest Store. Une suite d'outils pour les parents permettra de passer outre certains blocages, et de personnaliser les options de contrôle parental. Le tout sera accessible directement depuis l'application mobile Oculus avec diverses options et fonctionnalités assez semblables à celles proposées par l'application de contrôle parental sur Nintendo Switch pour ne citer qu'elle.