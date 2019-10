Nintendo a vendu plus de 10 millions de Switch en Europe

Nintendo franchit le cap

Un Noël de folie pour Nintendo ?

Source : Gamekult

Lancée le 3 mars 2017, la Nintendo Switch vient de franchir le cap des 10 millions de ventes sur le Vieux Continent. En 2019, Nintendo annonce une progression des ventes de l'ordre de 30% par rapport à la même période en 2018, et de plus de 40% par rapport à la même période sur 2017.Côté software, les possesseurs européens de Nintendo Switch ont acheté plus de 36 millions de jeux, avec un peu moins d'une dizaine de titres maison (...) à avoir dépassé le million de ventes.En cette fin d'année 2019, les joueurs vont pouvoir retrouver quelques titres très attendus sur Nintendo Switch, avec notammentqui arrive à la fin du mois,et, sans oublier Ring Fit Adventure , une nouvelle expérience alliant aventure et fitness.Soulignons que pour son troisième Noël, la Nintendo Switch sera disponible en trois versions en boutiques. On trouvera notamment le modèle «», que beaucoup d'enseignes mettent plus ou moins subtilement en avant, en lieu et place du nouveau modèle lancé il y a quelques semaines . Il faut bien écouler les stocks...À cela s'ajoute la toute récente et très réussie Nintendo Switch Lite , taillée pour le jeu nomade, à qui on prédit d'ailleurs un énorme succès à Noël.