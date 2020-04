Valve annonce le Steam Game Festival Summer Edition

Une édition estivale pour le Festival des jeux Steam

Un événement pour lutter (un peu) contre la pandémie

Source : Engadget

Si vous êtes développeur, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 avril.Parce que tous les studios n'ont pas d'éditeurs, ou de moyens marketing conséquents pour faire leur propre promotion, dans un contexte où il y a toujours plus de jeux proposés sur PC , Valve lançait en décembre dernier « Le Festival des jeux Steam ». Après cette première édition, et une deuxième en mars, cet événement sera de retour pour une édition estivale du 6 au 14 juin. Durant plusieurs jours, des jeux à venir dans les 12 prochains mois seront mis en avant via des démos temporaires, de courtes expériences de jeu ou encore des interventions des développeurs.Si vous êtes développeurs, d'ailleurs, vous avez jusqu'au 24 avril prochain pour vous inscrire à l'événement et tenter d'être sélectionné par Valve ( toutes les informations nécessaires sont regroupées ici ). Nul doute qu'avec l'annulation de différents salons comme la GDC ou l'E3, pour cause de pandémie, la concurrence risque d'être rude.À noter que les listes des jeux présentés lors des éditions précédentes sont proposées par Steam, celle de décembre (dont, ledu déménagement, qui sort dans deux semaines), étant trouvable à cette adresse , tandis que celle de l'édition de mars, chargée en démos, est disponible ici