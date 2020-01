Réductions Steam pour le Nouvel An Lunaire : celles qu'il ne faut absolument pas rater

Ce qu'il faut savoir sur ces soldes Steam

Les jeux en soldes

Star Wars Jedi: Fallen Order à 47,99 €

Assassin's Creed Odyssey à 23,99 €

Dragon Ball FighterZ à 14,99 €

Resident Evil 2 à 19,79 €

Dark Souls III à 14,99 €

Hitman 2 à 19,75 €

Bioshock Remastered à 4,99 €

The Witcher III à 8,99 €

Overcooked 2 à 13,79 €

Northgard à 13,99 €

Frostpunk à 11,99 €

Ark: Survival Evolved à 16,49 €

Sekiro à 38,99 €

Red Dead Redemption II à 47,99 €

Les Soldes du Nouvel An Lunaire 2020 sont désormais ouvertes sur Steam. Triple A ou jeux plus modestes, titres sortis il y a quelques mois ou il y a plusieurs années, RPG, FPS ou stratégie, il y en a pour tous les goûts.Avant d'entrer dans le cœur du sujet et vous présenter nos suggestions de jeux, voici quelques petites informations sur ces quelques jours de soldes. Steam surfe ici sur la vague du Nouvel An chinois (Nouvel An Lunaire) et les offres ne sont disponibles que quelques jours. La fin des promotions est programmée au 27 janvier 2020 à 19h. Les titres en soldes ne sont pas fixes et peuvent varier d'un jour à l'autre. Il est donc possible que certaines des offres dont nous allons parler ne soient plus disponibles et, au contraire, que d'autres jeux soient soldés après la publication de cet article.Un système de jeton a aussi été mis en place. Vous pouvez les acquérir avec des achats de jeu, ou en vous connectant à Steam et en ouvrant vos cadeaux (un par jour). Vous pouvez ensuite échanger 5 000 jetons contre un bon d'achat d'une valeur de 4,50 euros à utiliser avant la fin de l'événement. Il est possible d'acheter jusqu'à deux bons d'achat au marché du Nouvel An lunaire.Précisons également qu'il s'agit de soldes Steam, qui s'adressent donc avant tout aux consommateurs qui achètent directement leur jeu sur le magasin de la plateforme de Valve. Bien sûr, certains jeux ont déjà été vendus à des tarifs inférieurs chez d'autres revendeurs, notamment sur le marché gris.Mais alors, qu'allez-vous acheter ? Nous vous proposons ci-dessous une sélection de titres dont la promotion nous semble intéressante.Et vous, avez-vous repéré de bonnes affaires sur Steam pendant ces soldes du Nouvel An Lunaire 2020 ?