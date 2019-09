DiRT Rally est disponible gratuitement sur Steam (jusqu'à ce soir 19 heures !)

DiRT Rally gratuit sur Steam

Source : NeoWin

Lancé en décembre 2015 sur PC (puis sur PS4 et Xbox One en avril 2016), le très bon, et exigeant,signé Codemasters est aujourd'hui gratuit sur la plateforme Steam. En effet, il suffit simplement de cliquer sur le bouton « Ajouter au Compte », pour récupérer le jeu gratuitement.Il faudra toutefois se montrer relativement prompt pour profiter de cette remise (de 100 %), puisquesera gratuit jusqu'à ce soir uniquement.Le jeu permet de se glisser au volant d'une quarantaine de bolides officiels d'hier et d'aujourd'hui, avec environ 70 étapes réparties sur six rallyes différents comme le Pays de Galles, la Grèce ou encore le très piégeux Monte-Carlo.La page desur Steam est accessible directement à cette adresse