Valve lève le voile sur la nouvelle interface de Steam

Une nouvelle interface offrant un tableau de bord au joueur



Les développeurs doivent revoir très vite l'habillage de leurs titres avant la bêta



Source : Neowin

Cela fait déjà quelques mois quetravaille sur une nouvelle interface pour. L'éditeur avait déjà présenté des premiers visuels lors de la GDC 2019 en mars dernier et profite de cette semaine d'E3 pour donner plus de détails sur les changements contenus dans cette prochaine version.Valve souhaite remettre le joueur au centre de l'expérience utilisateur et va proposerqui présentera de nombreuses informations sur les jeux en cours, la progression du joueur ou encore les différentsauxquels il pourrait être susceptible de participer.La bibliothèque sera également mise en avant dès la connexion au service, avec la liste des jeux installés, mais également ceux bénéficiant d'une mise à jour.L'éditeur américain veut égalementet demande aux développeurs de modifier le plus rapidement possible leur fiche produit avec de nouveaux visuels de plus grande définition et une largequi viendront l'habiller.Valve prévient dans le même temps qu'à l'avenir, les images enseront obligatoires pour s'adapter aux nouveaux écrans des joueurs, toujours plus grands et mieux définis.Les joueurs pourront très prochainement découvrir cette nouvelle interface. En effet, la nouvelle version desera proposée dans une version bêta dans quelques semaines et Valve attend les retours des premiers utilisateurs pour affiner sa copie.