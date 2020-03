Sony dévoilera l'architecture système de la PS5 cette semaine

Une ultime mise en bouche ?

Demain à 17h00 Mark Cerny, le « lead system architect » de la PS5, présentera plus en détails l'architecture système de la PS5 et comment cela façonnera l'avenir des jeux vidéo.



À regarder demain sur le Blog PlayStation : https://t.co/0Cx77h9UVv pic.twitter.com/qmEe5GnLtP — PlayStation France (@PlayStationFR) March 17, 2020

Source : Twitter

Après la prise de parole de Microsoft autour des spécificités techniques et des fonctionnalités de la Xbox Series X , c'est au tour de Sony Interactive Entertainment (SIE) de s'adresser aux joueurs. En effet, la communication de la marque nippone concernant la PS5 a été plutôt discrète ces dernières semaines. Fort heureusement, tout va s'accélérer dans quelques heures.C'est donc ce mercredi 18 mars 2020 à 17h00 que Sony dévoilera l'architecture système de la PS5 via le PlayStation Blog . La présentation, qui sera sans doute réalisée via un article, sera effectuée par Mark Cerny, le « lead system architect » de la machine. Il occupait déjà ce poste lors de la conception de la PS Vita et de la PS4.Enfin, d'après la branche japonaise de SIE, cette présentation mettra en avant du contenu qui était initialement prévu pour la Game Developers Conference. Rappelons que cet événement réservé aux professionnels a été reporté suite à la propagation du coronavirus.Le rendez-vous est donc pris ! Revenez demain aux alentours de 17h00 sur Clubic pour tout savoir sur l'architecture de la PS5.