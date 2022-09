Returnal, l'une des meilleures exclu PS5, devrait arriver sur PC

L'événement date de mars dernier, cette mouture PC n'est donc pas toute récente. Notons également que des versions PC sont souvent utilisées par les studios pour tester leurs jeux avant la sortie, même quand il s'agit d'exclusivités consoles.

L'existence de cette mouture ne surprend donc pas tant que cela, et il reste à voir si et quand Sony se décidera à lancer Returnal ailleurs que sur PS5. Étant donné les forts succès des portages de God of War, Horizon: Zero Dawn et plus récemment Marvel's Spider-Man, la firme aurait bien tort de se priver.