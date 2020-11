PS5 : l'extension de stockage SSD désactivée au lancement

Nous devons cette information à Mark Cerny, l'architecte du système de la PS5. Il a déclaré à The Verge que l'interface M.2 compatible PCIe 4.0 sera désactivée au lancement. Pour faire simple, le joueur ne pourra pas avoir recours à l'extension de stockage SSD par ce biais. Une mise à jour sera déployée un peu plus tard pour corriger le tir. Cerny avait laissé planer la doute à ce sujet en mars dernier lors de la conférence « Road to PS5 » et nous en avons donc la confirmation.