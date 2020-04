Final Fantasy VII Remake : plus de 3,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde

© Square Enix

Cloud (re)conquiert le monde

C'est une promesse qui aura mis beaucoup de temps à se concrétiser mais l'attente en valait la peine. Pratiquement cinq longues années après son annonce initiale à l'E3 2015,est enfin arrivé sur PS4 le 10 avril dernier. Les fans de la licence se sont rués sur cette réadaptation de l'épisode légendaire sorti sur PlayStation en 1997.Ainsi, nous apprenons que lors des trois premiers jours de sa commercialisation,s'est écoulé à plus de 3,5 millions d'unités à travers le monde. Ce très bon résultat englobe les ventes physiques et dématérialisés. Il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'une exclusivité temporaire et que ce score a donc été réalisé sur une seule console.Le succès critique aura également été au rendez-vous des aventures de Cloud à Midgar puisquea écopé d'un beau 88% sur Metacritic et d'un 4,5/5 dans nos colonnes . Bref, il s'agit tout simplement d'un des meilleurs jeux de l'année.