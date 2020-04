Sony met 10 millions sur la table pour aider les studios indépendants durant la pandémie

Lire aussi :

Source : TechCrunch

Une aide financière qui permettra à plusieurs studios indépendants de pouvoir faire face aux difficultés économiques induites par la crise sanitaire actuelle.Sony, comme d'autres, savent que les développeurs indépendants sont une source très précieuse pour la communauté vidéoludique. Or, si les géants de l'industrie devraient se montrer solides face à la crise sanitaire actuelle, les petits studios pourraient être confrontés à de très importantes difficultés.C'est pourquoi Sony Interactive Entertainment a développé un fonds pour leur venir en aide pendant cette période difficile. «», explique le géant nippon.Rappelons en effet qu'en plus de nombreux titres AAA développés par des studios incontournables, qui requièrent des centaines de personnes et des années de développement, consoles de jeu et PC accueillent régulièrement de petites pépites vidéoludiques, mises au point par des studios indépendant parfois composés d'une petite poignée d'employés seulement.