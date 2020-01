YouTube TV sur PlayStation 4, apparemment c'est pour très bientôt !

YouTube TV en route vers la PS4 ?

Source : 9to5Google

Lancé il y a un peu moins de trois ans aux États-Unis, le service YouTube TV est une offre de télévision OTT qui permet de visionner des émissions en direct, mais aussi d'accéder à un service d'enregistrement via le Cloud, sans oublier la VOD.Un service qui inclut les géants américains comme ABC, CBS, NBC, Fox, FX, AMC, CNN, TBS, Discovery et ESPN, qui se prépare donc à arriver sur PS4. En effet, selon un ingénieur de chez YouTube, l'arrivée du service sur PS4 serait imminente.Rappelons qu'il y a un peu moins d'un an, Sony officialisait l'arrêt de son propre service de TV connectée, le PlayStation Vue. L'arrivée de YouTube TV serait donc une excellente alternative pour les utilisateurs américains de PS4, sachant que PlayStation Vue cessera de fonctionner ce 30 janvier