Vous pourrez bientôt ajouter (officiellement) deux boutons et un écran OLED à la manette PS4

Un accessoire plutôt étonnant, dédié aux joueurs «».Alors que Microsoft propose depuis quelques semaines son impressionnant pad Wireless Elite Series 2 , Sony, de son côté, annonce l'arrivée en 2020 d'un nouvel accessoire, destiné à optimiser la DualShock 4.Pas de «» ici, mais plutôt une fixation dorsale de commandes (c'est son nom), qui promet «».Pour cela, Sony va proposer un accessoire qui vient se greffer à l'arrière de la manette PS4, doté de deux touches tactiles et programmables. Ces dernières peuvent se voir attribuer jusqu'à 16 actions différentes comme les touches triangle, cercle, R1, R2...À noter que l'accessoire en question se pare également d'un écran OLED intégré, qui fournit en temps réel des informations sur l'attribution des touches. Il est également possible de sauvegarder et choisir jusqu'à trois profils à utiliser dans divers jeux.Soulignons également le fait que l'accessoire ne condamne pas l'entrée audio de la manette, puisque celui-ci dispose aussi d'une entrée jack 3,5 mm.En France, cette «» sera disponible le 14 février 2020. Sony a d'ores et déjà confirmé un prix de vente fixé à 29,99 euros.Doit-on en déduire que la future manette PlayStation 5 intégrera, de série, ces nouveaux boutons programmables placés à l'arrière ? Qui sait...