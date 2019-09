L'increvable GTA V a été le jeu le plus téléchargé sur PS4 cet été

GTA V

Increvable GTA V...

Lancé en 2013 sur PS3 et Xbox 360, puis porté sur PS4 et Xbox One l'année suivante,continue encore et toujours de truster les classements des meilleures ventes de jeux vidéo.Cet été, le titre signés'est hissé(en Europe), en juillet comme en août...En juillet,a été le jeu le plus téléchargé via le PS Store,. En août, ce mêmea encore été au top du classement, toujours suivi de, mais c'est cette foisqui a pris la place du marsupial (qui a d'ailleurs été éjecté du top 20)., affiché à un tarif de 29,99 euros sur la boutique en ligne de la PS4. Rappelons que le titre a récemment dépassé, toutes versions confondues.