Changer votre pseudo PSN peut vous faire perdre des sauvegardes et des DLC

Peter Kotoff / Shutterstock.com

Frapper au porte monnaie

La douche froide !

Si modifier un pseudo un peu ingrat sur lea tout d'une bonne nouvelle, il va falloir prendre en compte plusieurs informations primordiales avant de passer à l'acte.Déjà, si le premier changement sera gratuit, les suivants seront facturés à hauteur de 9,99€ (ou 4,99€ pour les abonnés PlayStation Plus). De plus, les comptes secondaires ne pourront pas utiliser la fonction « Modifier l'ID en ligne ».Actuellement, plusieurs joueurs ont accès à cette fonctionnalité grâce à la version bêta de la mise à jour 6.10 (uniquement sur invitation reçue par mail). Juste avant d'entrer un nouveau pseudo, Sony adresse un long message à l'utilisateur en ce qui concerne les risques encourus en effectuant cette opération.Ainsi, étant donné que tous les jeux ne seront pas compatibles avec le changement d'ID PSN, vous pourriez perdre l'accès à du contenu payant comme des DLC ou de la monnaie virtuelle. Pire encore, des sauvegardes deviendraient aussi inaccessibles, tout comme la progression au niveau des trophées. Certaines applications et une partie de vos jeux pourraient ne pas fonctionner correctement et votre ancien pseudo pourra rester visible en ligne sur plusieurs titres.Si vous rencontrez plusieurs de ces soucis, vous pouvez toujours reprendre votre ancien ID gratuitement (vous n'y aurez droit qu'une seule fois durant la bêta). Cependant, cela pourrait ne pas tout résoudre et il est vivement conseillé de faire machine arrière le plus rapidement possible si nécessaire.Impossible de savoir pour l'instant si Sony trouvera une solution à tous ces problèmes. Il sera donc primordial de peser le pour et le contre au moment de modifier votre pseudo.