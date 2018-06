Le pack PS4 Slim 500 Go avec trois jeux à 289,99 euros

Trois jeux (pratiquement) offerts

Faites parler la poudre

Modifié le 30/06/2018 à 12h13

Une fois n'est pas coutume, c'est chez Cdiscount qu'il faudra vous rendre si vous voulez acquérir ce pack plein à craquer. Habituellement vendue aux alentours de 300 euros, la PS4 Slim 500 Go perd 10 euros à l'occasion de cette promotion. Une ristourne un peu maigrichonne, mais qui est compensée par la présence de trois jeux.Ce pack vous propose en effet de récupérer Call of Duty Infinite Warfare, Titanfall 2 ainsi que le premier Destiny dans l'édition comprenant l'intégralité des contenus additionnels. Ce produit étant vendu et expédié par Cdiscount, vous pourrez bénéficier de frais de ports offerts, et la livraison sera effectuée à partir du premier juillet prochain.Version plus compacte et au design légèrement modifié, la PS4 Slim offre aussi plus de puissance sous son capot afin de procurer une expérience de jeu plus agréable. La console livrée avec une manette, qui vous permettra de profiter au mieux des trois jeux présents dans ce pack. Un pack dédié aux amateurs de FPS, puisqu'il comprend tout d'abord CoD : Infinite Warfare, un épisode de la célèbre série qui vous propulsera au cœur d'un conflit futuriste qui couvrira non seulement la Terre, mais aussi l'espace.Titanfall 2 pour sa part vous embarquera dans une lutte acharnée faisant la part belle aux Titans, des amures robotisées géantes capable de changer la face d'une bataille. Un titre doté d'une solide histoire, mais qui proposera aussi de nombreux modes de jeux multi. Destiny enfin, est un mélange de FPS et de RPG avec de nombreuses composantes multijoueur, qui vous mettra dans la peau d'un gardien, dernier rempart de la Terre contre des hordes d'extra-terrestres belliqueux bien décidés à éradiquer l'humanité. De quoi vous offrir de nombreuses heures de jeu pad en main !