Google Maps vous permet maintenant de mixer vélo et transports en commun

Comment ça marche ?

Une fonctionnalité attendue... mais peu innovante

Une fonctionnalité que certains concurrents spécialisés, comme Citymapper, proposent déjà depuis quelques temps.Pour utiliser le service, il suffit d'indiquer le lieu de départ et d'arrivée puis de choisir Directions. Les itinéraires multimodaux s'affichent avec le temps de trajet et l'éventuel coût d'utilisation des services payants (Uber, Lyft, etc.).Après choix de l'itinéraire, Google Maps accompagne l'utilisateur en prenant en compte le mode de transport : il annonce les arrêts pour le bus ou donne les directions pour le vélo. L'app communique aussi toutes les informations nécessaires relatives aux pistes cyclables et au temps de transit entre deux modes de transport.Autre fonctionnalité ajoutée à Google Maps : l'app enregistrera vos préférences. Ainsi, si vous utilisez Uber plutôt que Lyft, Google Maps apprendra à vous proposer ce que vous préférez.Rappelons qu'une assistance spéciale au trafic permettant d'anticiper et de contourner les axes très fréquentés aux heures de pointe avait déjà été ajoutée au début de l'été, ainsi qu'un système de prévision de la fréquentation des transports en commun.Google Maps est loin d'innover en intégrant cette dernière fonctionnalité. D'autres applications de transport et transit donnaient déjà aux utilisateurs la possibilité de choisir parmi plusieurs combinaisons de modes de transports. Citymapper permet ainsi de combiner les modes de transports, y compris Uber, les trottinettes électriques Lime, les vélos de ville, Kickscooter et le TER.Mais l'application ne fonctionne que dans certaines grandes villes, et le nouveau service de Google Maps sera donc probablement très bien accueilli dans les zones qui n'étaient pas couvertes par ses concurrents.