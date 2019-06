Google Maps pollué par des millions de faux commerces ajoutés sur ses cartes

Une escroquerie bien organisée pour attirer les clients dupés



Google compte sur ses utilisateurs pour lui signaler ces arnaques



Selon le Wall Street Journal , 11 millions de fauxseraient aujourd'hui listés sur. Ces boutiques se confondent avec de vrais commerces et indiquent sur leurs fiches une adresse et un numéro de téléphone fictifs pour tromper les potentiels clients.Mais pourquoi publier un lieu imaginaire et incapable d'accueillir du public sur le service dele plus populaire du monde ? Ces manoeuvres seraient le fruit d'uneréalisée par des commerçants quant à eux bien réels.Ces derniers publient volontairement des fausses boutiques semblables aux leurs et présentes dans le même quartier dans l'espoir que les clients, frustrés de ne pas avoir pu trouver ce qu'ils cherchaient, se rendre dans le magasin le plus proche. Ces petits malins cherchent ainsi à duper le système et à obtenir de lafacile et gratuite.Interrogé sur ces millions de fausses boutiques qui polluent sa plateforme, Google affirme être au courant du problème et veiller à supprimer ces fausses adresses immédiatement après détection.», explique Ethan Russell, directeur produit de Google Maps.En 2018, la firme assure avoir supprimé 3 millions de faux magasins et désactivé près de 150 000 comptes utilisés pour les créer. Elle compte, en plus de ces systèmes de détection automatique, sur la vigilance de ses utilisateurs qui ont signalé l'année dernière pas moins de 250 000 boutiques imaginaires.