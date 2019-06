Google Maps : du machine learning pour suggérer les meilleurs plats aux utilisateurs

Et si Google vous aidait à faire votre choix au restaurant ? (Crédits : Google)

Un algorithme qui associe nom, photo et commentaire des plats

Maps fait remonter les plats les plus populaires (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Google retient un peu plus ses utilisateurs sur ses services

Les menus et plats populaires apparaissent en photo, alimentés par les avis des clients (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Source : Blog Google

semble avoir trouvé le moyen de faire gagner un peu plus de temps à ses utilisateurs. Traditionnellement, lorsque vous recherchiez un, le service vous proposait des photos, avis et évaluations, en plus des informations classiques comme l'adresse, le numéro de téléphone ou les horaires d'ouverture. Désormais, Google Maps vous permet aussi de voird'un établissement.Basée sur le, la fonctionnalité, déployée suret bientôt disponible sur iOS, intègre désormais àde Google Maps les plats les plus populaires du restaurant.mis au point par la firme de Moutain View associe les, fournis par les utilisateurs de Google Maps avec deset desNous avons fait le test pour vérifier ce qu'il en est en pratique. Il faut évidemment que votre choix se porte sur un restaurant « populaire », qui grouille d'avis et de photos, ce qui, malgré la large utilisation du smartphone, est encore loin d'être le cas aujourd'hui. Nous sommes passés par plusieurs établissements avant d'en trouver un sur lequel apparaissaient des avis. Notre choix s'est ainsi arrêté sur le restaurantdu 8 rue de Hanovre, dans le deuxième arrondissement parisien.Sur la page de cet établissement, qui pour l'anecdote fait partie d'une chaîne parrainée par le chef étoilé Philippe Etchebest, apparaissent les différents plats proposés. Parmi les plus populaires, nous retrouvons donc les frites, le café gourmand, la salade et le tartare de saumon. En cliquant sur l'icone du café gourmand, nous sommes basculés vers une page où l'on retrouve les sept avis ayant commenté le dessert, avec d'autres photos également.Aspect pratique que nous avons pu tester sur des restaurants gastronomiques par exemple,En empruntant une partie de ce qui a fait le succès de sites et applications commeou, Google Maps cherche ainsi à faire gagner toujours plus de temps aux utilisateurs, en leur proposant un service toujours plus étoffé, histoire de lesau sein de la grande famille Google.