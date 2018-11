Google Maps va proposer des #hashtag dans les avis des utilisateurs

Google veut simplifier la recherche de services spécifiques

Source : TechCrunch

Les #font leur arrivée sur. Les utilisateurs vont pouvoir, comme sur les différents réseaux sociaux, truffer leurs commentaires de ces. Google recommande toutefois de ne pas dépasser les 5 hashtags par avis, afin de ne pas nuire à la lisibilité.Google va permettre ainsi une meilleurede commerces proposant des services spécifiques ou des prestations particulières. Il sera possible de taper par exemple la mention #Fauteuilroulant afin de sélectionner uniquement les commerces adaptés aux personnes atteintes de handicap ou #Famille pour les lieux pensés pour petits et grands.La fonctionnalité est disponible dès maintenant pour les possesseurs de smartphones Android, mais rien n'a été encore annoncé concernant iOS et la version web de Google Maps.