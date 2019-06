Twitter rachète Fabula AI, spécialisée dans la détection de fake news

L'IA pour identifier les fake news

Améliorer la qualité des informations

Source : CNET

À l'instar de l'ensemble des réseaux sociaux,doit lutter contre la propagation de fake news sur son site. La société a, par exemple, supprimé 2 800 faux comptes relayant des messages politiques relatifs à l'Iran, le mois dernier.Afin de disposer de nouvelles armes dans son combat,, pour un montant non dévoilé. La jeune entreprise anglaise a en effet développé unecirculant sur le web. Pour cela, elle s'appuie sur une, en l'occurrence du, capable d'analyser une très grande quantité d'informations.L'outil deaurait un taux de précision élevé : d'après les chiffres de l'entreprise, il parviendrait à identifier une « infox » dansdes cas. On ne connaît toutefois pas le taux de « faux positifs » associé à ce résultat...Pour, le but de cette acquisition est de progresser dans le tri des informations présentes sur la plateforme. Sur son blog , l'entreprise déclare notamment vouloir «» et «».Afin d'intégrer au mieux la solution au sein du réseau social, les employés derejoindront l'équipede Twitter. Celle-ci est composée de chercheurs, deet d'ingénieurs en, travaillant sur des projets d'intelligence artificielle liés à la plateforme.