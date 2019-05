Twitter aussi s'excuse d'avoir accidentellement collecté la localisation de ses abonnés

Un bug rapidement traité et corrigé selon Twitter

Source : Engadget

Twitter a annoncé sur son site d'assistance avoir repéré et corrigé un bug ayant accidentellement récupéré et partagé les informations dedes utilisateurs possédant plusieurs comptes.Les annonceurs, à qui sont destinés ces informations, n'ont pas eu accès à l'ensemble des positions, Twitter traitant ces données avant leur partage pour remplacer l'emplacement précis par une zone plus large d'environ 5 kmet supprimer l'identification.Le réseau social a néanmoins récupéré ces informations même si l'utilisateur avait clairement refusé le suivi publicitaire pour l'un de ses comptes. Twitter s'excuse pour cette bévue et indique avoir supprimé toutes les données de localisation en sa possession. Les utilisateurs concernés ont été également contactés pour les informer de la situation.