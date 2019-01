Twitter teste un nouveau label "Original Tweeter" pour faciliter la lecture

Un nouveau label pour faciliter la lecture

Twitter déploie l'équivalent de la vignette « OP » () déjà utilisée par de nombreux sites communautaires.Comme sur Facebook, Linkedin ou encore YouTube, Twitter propose depuis longtemps déjà un système de. Ainsi, le badge bleu certifié sur Twitter permet d'assurer aux utilisateurs l'authenticité d'un compte d'intérêt public, sans toutefois que cela ne constitue une quelconque recommandation de la part de Twitter.Une manière simple pour l'utilisateur de reconnaître immédiatement un compte original d'un faux, d'un compte fan ou d'un compte parodique, comme il en existe tant sur Twitter. A ce badge, devrait donc bientôt s'ajouter le label « Original Tweeter », qui viendra se caler sous le nom d'un utilisateur dans une discussion. Ce label permettra deIl n'est pas rare en effet, dans une discussion, de voir proliférer de nombreux comptes parodiques, avec des pseudos très proches du compte certifié en question, et même parfois une image de profil identique. Il arrive par exemple de voir intervenir le profildans une discussion lancée par le vrai, et il suffit de suivre une discussion initiée par Ariana Grande pour voir fleurir des milliers de clones dans les réponses.Avec son nouveau label, Twitter espère donc clarifier les discussions sur son réseau. Reste à savoir maintenant quand cet « Original Tweeter » va être déployé à plus grande échelle, ce dernier étant actuellement en cours de test auprès de quelques utilisateurs seulement.