Twitter : le record de retweets explosé par un milliardaire japonais

Le partage de fortune, plus fort que les nuggets

est un illustre inconnu en France. Mais au Japon, le milliardaire de 43 ans a fait fortune en lançant, un site de vente en ligne qui a pignon sur rue au pays du soleil levant, et qui fait de lui l'un des plus riches Japonais, avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars.Depuis quelques jours, Maezawa affole littéralement Twitter après avoir proposé d'offrir 100 millions de yens, soit un peu plus de 800 000 euros, à 100 de ses followers, qui seront tirés au sort parmi ceux qui auront partagé son message.Ce tweet a permis au milliardaire d'écraser le précédent record du nombre de retweets, détenu jusque-là par un jeune américain, Carter Wilkerson, qui avait été retweeté 3,6 millions de fois après avoir demandé à la chaîne de fast-foods Wendy's, en 2017, combien de retweets il lui faudrait pour obtenir un an de nuggets gratuits. La chaîne avait placé la barre à 18 millions.En appâtant les utilisateurs du petit oiseau bleu avec de l'argent, Maezawa, lui, en est déjà à plus de 5,5 millions ce 8 janvier 2018, surpassant ainsi le précédent record.