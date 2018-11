Twitter Lite est désormais disponible dans 21 pays supplémentaires

Une version beaucoup plus légère de l'application

Des notifications push pour Twitter Lite

L'application aux 500 millions de tweets journaliers vient d'annoncer le déploiement de Twitter Lite dans 21 nouveaux pays : l'Argentine, la Biélorussie, la République dominicaine, le Ghana, le Guatemala, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, la Jordanie, le Kenya, le Liban, le Maroc, le Nicaragua, le Paraguay, la Roumanie, la Turquie, l'Ouganda, l'Ukraine, le Yémen et le Zimbabwe.Dans ces pays, le téléchargement de l'application se fait via le Google Play pour une installation automatique. Dans les pays oùn'est pas encore officiellement déployé, il est tout de même possible d'installer l'application manuellement, en téléchargeant le ficher d'installation via apkmirror.com.Twitter Lite est justement destiné à ouvrir les portes de la célèbre application à des utilisateurs vivant dans des zones dont la couverture réseau va de mauvaise à moyennement bonne. En effet, le fichier d'installation de Twitter Lite ne dépasse pas la taille de 3 Mo, par ailleurs l'application Lite consomme beaucoup moins de données par rapport à la version complète.La version Lite de Twitter prend aussi maintenant en charge les notifications push, ce qui rend son utilisation encore plus aisée puisque les utilisateurs peuvent dès lors être avertis lorsqu'ils sont mentionnés.Rappelons que les fonctionnalités natives de Twitter Lite offrent déjà une expérience agréable de l'application, notamment avec son mode nuit, la possibilité de conserver des marque-pages, de suivre de fils de tweets et, surtout, l'économiseur de données et le gestionnaire de réseaux conçu pour améliorer l'expérience sur les réseaux 2G et 3G.