Twitter va-t-il devenir un service de streaming pirate malgré lui ?

La question de la modération est souvent soulevée sur Twitter depuis un an, et ce notamment par les autorités. Mais les ayants-droit peuvent aussi se plaindre de la façon dont est administré le réseau social, où il est possible de laisser traîner des productions de manière illégale pendant un bon bout de temps.

Un utilisateur de Twitter « images out of context » l'a bien prouvé en mettant hier en ligne le film Spiderman : No Way Home, le premier énorme succès cinéma de la période post-Covid. Et l'image fait mal, car le film a été disponible pour un petit visionnage avec pop-corn pendant près de douze heures.